Cancelada exposição de Vhils nas Oficinas Navais

A exposição do artista Alexandre Farto, conhecido como Vhils, que estava patente nas Oficinas Navais de Macau, foi cancelada devido a danos nas peças e no local, causados pelo tufão Hato, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte do Instituto Cultural (IC).

“Algumas obras da exposição patente nas Oficinas Navais N.º 1 sofreram com as inundações, mas podem ser recuperadas”, indicou o Instituto Cultural por meio de uma resposta escrita, indicando que “devido ao espaço limitado das galerias locais” a exposição será cancelada e as obras vão “ser enviadas para Hong Kong em breve”.

Actualmente, as peças encontram-se no Museu de Arte de Macau, de acordo com o organismo liderado por Leung Hio Ming.

Na quarta-feira, o presidente do Instituto Cultural indicou que as Oficinas Navais sofreram “danificações graves” com o tufão que assolou a cidade no dia 23 de Agosto, causando dez mortos, mais de 240 feridos e prejuízos avultados ainda por avaliar.

A exposição “Debris” ou “Destroços”, com cerca de 30 peças, foi inaugurada a 31 de Maio e foi a primeira mostra individual do artista em Macau. Deveria permanecer patente ao público até 5 de Novembro.

As antigas Oficinas Navais N.º 1, um espaço entretanto revitalizado e dedicado às artes e cultura na península de Macau, ficam a poucos metros do Templo de A-Ma e do Museu Marítimo.

Além das peças desta exposição, Vhils tem dois murais permanentes em Macau, um no Consulado-geral de Portugal e outro na Escola Portuguesa. No entanto, a força do tufão Hato, o mais forte a atingir a cidade em 53 anos, destruiu dois muros exteriores da escola, um dos quais apresentava um mural criado pelo artista português no final de Maio.