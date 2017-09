Associação de jornalistas denuncia pressões sobre cinco jornais

Olhar o tufão com bons olhos. Foi esta a exigência feita a editores e a jornalistas de pelo menos cinco publicações em língua chinesa do território. Para além de exigirem uma “cobertura positiva” das consequências da passagem do tufão Hato pela RAEM, os profissionais visados receberam também indicações para não criticar directamente o Chefe do Executivo e uma lista com o nome de personalidades próximas do Governo com quem deveriam falar.

Marco Carvalho*

Editores e jornalistas de pelo menos cinco jornais em língua chinesa do território terão recebido indicações por parte dos superiores para efectuar uma cobertura positiva das consequências do tufão Hato, enfatizando a união e a solidariedade da população do território em detrimento de aspectos menos conseguidos dos mecanismos de resposta à devastação causada pela tempestade.

As alegadas pressões foram denunciadas no início da semana pelo jornal Apple Daily. O diário da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong citava um jornalista local que, ao abrigo do anonimato, garantia ter recebido indicações para conduzir uma cobertura “harmoniosa” das consequências e dos prejuízos causados pelo Hato, a mais forte tempestade a fustigar o território em mais de meio século.

A acusação foi posteriormente reiterada pela Associação dos Jornalistas de Macau, depois do Porta-Voz do Governo, Victor Chan, ter garantido que a liberdade de imprensa no território é respeitada e que o Governo não se imiscuiu no trabalho dos meios de comunicação social do território nos dias que se seguiram à passagem da tempestade pela zona sul da China. Num comunicado divulgado através da rede social Facebook na madrugada de quarta-feira, a Associação clarifica que começou a receber queixas endereçadas por alguns dos seus associados na noite de segunda-feira. O teor dos protestos era comum à maior parte das reclamações e dava conta da emissão de ordens por parte da direcção dos jornais tendo em vista “uma cobertura positiva” das consequências do Hato.

De acordo com o comunicado publicado no Facebook pela Associação dos Jornalistas de Macau, os funcionários dos cinco meios de comunicação social visado terão recebido indicações para “se focarem em boas pessoas e em boas acções, espalhar activamente energia positiva através da sociedade e minimizar as notícias e as reportagens em que eram apontadas responsabilidades ao Governo, particularmente aos titulares dos principais cargos públicos”.

Ao PONTO FINAL, a Associação de Jornalistas de Macau garantiu que a interferência não se ficou pelas instruções emanadas. O organismo assegura que vários profissionais da comunicação social receberam listas com o nome de entrevistados com quem deveriam falar: “Importa sublinhar que jornalistas de mais do que um órgão de comunicação social receberam instruções similares durante o mesmo período de tempo. Alguns receberam listas com nomes pré-designados de personalidades cujo ponto de vista é conservador ou abertamente pró-governamental. Os profissionais receberam ainda instrucções para conduzir uma cobertura positiva do trabalho conduzido por determinados grupos, bem como de exponenciar o número de “notícias positivas”, explicou a direcção da Associação dos Jornalistas de Macau, na resposta às questões colocadas por este jornal.

Alguns dos profissionais visados, sustentam os responsáveis pelo organismo, terão ainda recebido indicações para não apontar críticas directas a Fernando Chui Sai On: “Alguns jornalistas receberam instrucções mais imediatas, de que não podiam criticar directamente o chefe do Executivo, ao passo que outros receberam indicações mais subtis de que tinham de cobrir as consequências do Hato a partir de uma concepção mais positiva ou de que deviam entrevistar determinadas pessoas”, complementa a direcção da Associação de Jornalistas de Macau.

No comunicado que publicou na rede social Facebook, a associação criticou a medida, considerando-a uma forma “de enganar a população e de distorcer a profissão dos jornalistas”. O organismo considera que a alegada interferência tinha por objectivo desviar a atenção dos residentes da RAEM, tendo em conta o que diz ser as falhas e lacunas evidenciadas pelo Governo nos dias que se seguiram à passagem do Hato pelo território.

*com Elisa Gao