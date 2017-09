Apoio do Exército de Libertação Popular evocado em Pequim

Um porta-voz do Ministério da Defesa abordou ontem, em Pequim, o apoio dado pelos soldados da Guarnição de Macau do Exército de Libertação Popular na limpeza do território após a passagem do tufão Hato pelo território.

Os efectivos do exército chinês uma área superior a um milhão de metros quadrados, divida por onze zonas do território, ajudando a recolher lixo e detritos que encheram sete centenas de camiões. Os números foram avançados por Ren Guoqiang, que sublinhou que se tratou da primeira vez que a Guarnição se envolveu em trabalhos da índole desde o regresso do território à administração chinesa. A acção do Exército de Libertação Popular foi amplamente elogiada pela sociedade civil do território, disse ainda o porta-voz do Ministério da Defesa.