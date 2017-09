Tailândia entra no circuito mundial de motociclismo

A Tailândia vai passar a integrar nos próximos três anos, entre 2018 e 2020, o calendário do campeonato do Mundo de motociclismo, depois da organização ter assinado esta quinta-feira um acordo em Banguecoque.

Na cerimónia, estiveram o responsável máximo da competição, o espanhol Carmelo Ezpeleta, e o responsável pela pasta do Desporto do Executivo da Tailândia, Sakon Wannapong, juntamente com outros membros do governo do país.

O Grande Prémio da Tailândia irá realizar-se no circuito internacional Chang, situado na província de Buri Ram, no noroeste do país.

O circuito mundial de motociclismo conta com o piloto português Miguel Oliveira, que compete na categoria de Moto 2, na qual segue na quarta posição no Mundial de 2017, após 12 corridas.