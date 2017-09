Parlamento de Taiwan aprova gastos em infra-estruturas após dias de debate

O parlamento de Taiwan aprovou esta quinta-feira o orçamento relativo ao plano de desenvolvimento futuro das infra-estruturas, depois de três dias de debate e de contestação, por vezes violenta.

Perante os protestos da oposição, o parlamento cortou 1.850 milhões de dólares de Taiwan do orçamento inicial de 108.900 milhões de dólares de Taiwan relativo à primeira fase, de Setembro de 2017 a finais de 2018.

Os deputados da oposição, em minoria, tentaram, de diversas formas, impedir a aprovação do orçamento, com três deles a declararem-se inclusive em greve de fome, submetendo milhares de emendas.

O opositor Partido Kuomintang (KMT, nacionalista), que controlou o parlamento de 1949 a 2016, criticou o projecto, que descreveu como uma arma política para favorecer os distritos governados pelo partido no poder e um desperdício de recursos, designadamente no que toca à construção de linhas ferroviárias com pouco uso.

O Governo, por seu lado, defendeu a necessidade de se renovar a infra-estrutura da ilha e de realizar investimentos para reactivar a economia da Formosa.

O parlamento de Taiwan é controlado pelo Partido Democrata Progressista, que goza de uma maioria absoluta de 68 dos 113 assentos, enquanto o KMT apenas tem 35.