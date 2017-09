Nani em Roma para assinar pela Lazio

O internacional português Nani viajou ontem para Roma, para cumprir exames médicos e assinar contrato com a Lazio, depois de uma temporada ao serviço dos espanhóis do Valência.

O clube romano já colocou no seu sítio oficial na Internet fotografias do terceiro jogador mais internacional pela selecção portuguesa (112 jogos) a exibir um cachecol da Lazio à chegada a um dos aeroportos da capital transalpina.

Nani, de 30 anos, cumpriu na manhã de ontem exames médicos, nomeadamente para confirmar o estado do seu joelho esquerdo, que o impediu de alinhar pelo Valência nas primeiras rondas da Liga espanhola.

Segundo a imprensa espanhola, Nani poderá assinar, depois, contrato com a Lazio, no dia do fecho do mercado de transferências, por empréstimo de um ano e opção obrigatória de compra, no final, por 16 milhões de euros.

Formado no Sporting, Luís Carlos Almeida da Cunha saiu para o Manchester United em 2007/08 e representou os ingleses até 2014/15, época em que voltou, por empréstimo, aos ‘leões’. Em 2015/16, actuou no Fenerbahçe e na época passada no Valência.