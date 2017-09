Morreu David Tang, empresário conhecido pela visão franca sobre o futuro de Hong Kong

O empresário David Tang, conhecido pela excentricidade e pela visão franca sobre o futuro de Hong Kong, há duas décadas sob soberania chinesa, morreu vítima de cancro aos 63 anos.

O Financial Times, jornal no qual escrevia uma coluna, relatou a morte de Tang na quarta-feira. Tang travou uma longa batalha contra o cancro e morreu na noite de terça-feira no Royal Marsden Hospital, em Londres, com a mulher, Lucy, à beira da cama, disse o jornal: “David Tang era um homem notável, com muitos talentos, cujo encanto, erudição e inteligência estavam sempre presentes”, referiu o artigo, citando o editor do jornal, Lionel Barber.

Tang foi nomeado cavaleiro em 2008 pelo trabalho de caridade no Reino Unido e em Hong Kong, a mesma distinção atribuída ao avô, o empresário e filantropo Tang Shiu-kin.