Hóquei em Patins: Portugal disputa sétimo lugar do Mundial feminino

A selecção portuguesa feminina de hóquei em patins perdeu esta quinta-feira com a França por 3-1 e vai disputar com os Estados Unidos o sétimo lugar do Mundial2017, a decorrer integrado nos Roller Games, em Nanjing, na República Popular da China.

Afastada quarta-feira da discussão do título, ao perder com a campeã Espanha (4-1), as vice-campeãs em título procuravam frente às gaulesas assegurar o quinto posto da competição, mas acabaram por sofrer a quarta derrota em cinco jogos.

Num jogo equilibrado, Portugal chegou ao intervalo a perder por 1-0, dado o golo de Tatiana Malard, e com a guarda-redes Maria Celeste lesionada, tendo sido substituída por Cláudia Vicente.

Portugal restabeleceu a igualdade com seis minutos decorridos na etapa complementar, por Beatriz Figueiredo, mas, num jogo em que o seleccionador Carlos Pires fez questão de utilizar todas as jogadoras, as gaulesas garantiriam a vitória com golos de Julie Lafourcade e Vanessa Danibo.

Com apenas um empate, conquistado na jornada inaugural da fase de grupos frente ao Chile (2-1), Portugal disputa na sexta-feira o sétimo lugar, com a selecção dos Estados Unidos, que perdeu por 13-1 com a Itália.

A final do Mundial2017 feminino será disputada sexta-feira entre as selecções de Espanha – detentora do troféu – e da Argentina, que afastaram nas meias-finais o Chile (4-3 nas grandes penalidades, após 1-1) e Alemanha (6-1), respectivamente.