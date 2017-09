Embaixador Sereno. Em Macau para ficar?  

Macau tem desde a passada quarta-feira um embaixador à frente dos destinos do Consulado Geral de Portugal. É que Vitor Sereno foi promovido a Ministro Plenipotenciário de 2.ª classe da carreira diplomática, por despachos conjuntos do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 04 de Agosto de 2017, o que formalmente o eleva a Embaixador.

A promoção saiu em Diário da República do dia 30 de Agosto.

Sereno é Cônsul-Geral em Macau e Hong-Kong, equiparado a Chefe de Missão, desde 26 de Março de 2013. Ou seja, está a meio ano de completar cinco anos nesta posição, sendo o diplomata com mais tempo nestas funções.

Precisamente pelo tempo que leva em funções, e pela promoção agora concretizada, especula-se que venha a entrar no próximo movimento diplomático, assumindo a liderança de uma embaixada.

O PONTO FINAL perguntou por isso à Secretaria de Estado das Comunidades o que está previsto acontecer com Sereno, e a resposta foi (pelo menos aparentemente) inequívoca: “Não está prevista a substituição do Cônsul Geral em Macau”.

JPM