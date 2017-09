Basquetebol: Macau Invitational reconhecido pela FIBA  

Depois de uma breve, mas amarga disputa, os responsáveis pela organização do “The 8: Macau Basketball Invitational” e a FIBA chegaram a acordo e a prova vai contar com o reconhecimento da organização que tutela o basquetebol a nível mundial. A prova deverá ser disputada oito das melhores equipas das melhores ligas domésticas do Japão, da China, de Taiwan e da Coreia do Sul.

A nova prova de basquetebol que se deverá estrear no Studio City, no Cotai, entre 20 e 24 de Setembro, vai contar com o reconhecimento oficial da Federação Internacional das Associações de Basquetebol (FIBA), o organismo que tutela a modalidade à escala planetária.

A informação foi ontem avançada pelo South China Morning Post. O diário em língua inglesa da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong dá conta da assinatura de um acordo entre a entidade responsável pela organização do “The Super 8: Macau Basketball Invitational” e a direcção da representação asiática da FIBA, depois do organismo se ter oposto à utilização, por parte da organização do torneio, da expressão “The Asia League”.

A competição – que reúne oito equipas em representação dos principais campeonatos da República Popular da China, de Taiwan, do Japão e da Coreia do Sul – apresentava-se ainda como a primeira competição internacional de clubes da região da Ásia-Pacífico, facto que acabou por levar a FIBA Asia a processar a entidade responsável pela nova competição. A representação da Federação Internacional das Associações de Basquetebol no continente asiático organiza a sua própria competição anual de clubes, a Taça dos Campeões Asiáticos.

“Assumimos o compromisso de assegurar que teremos as melhores equipas a disputar a prova”, garantiu Matt Beyer, em declarações ao South China Morning Post. O director executivo do “The Super 8: Macau Basketball Invitational” está apostado em fazer da edição de estreia da competição um evento memorável e o braço-de-ferro com a FIBA, admite, prejudicava a imagem do torneio: “Quero focar toda a minha energia na organização de um grande evento, promove-lo positivamente e conseguir toda a atenção que ele merece enquanto grande prova de basquetebol e não como um certame minado por um feudo”, admite. “O nosso interesse é que seja cada vez menos sobre o diferendo com a FIBA. O diferendo está resolvido e toda a gente está feliz”, assegura o responsável pela nova competição.

O problema está resolvido, mas para que uma solução fosse possível, Matt Beyer viu-se obrigado a contratar o advogado suíço Thomas Werlen, associado do escritório norte-americano de advocacia Queen Emanuel Urquhart and Sullivan, empresa que é tida como uma das maiores firmas de litigação do mundo: “Ele é uma figura conhecida e respeitada junto da entidade suíça responsável pela pasta do desporto”, explicou Beyer

Werlen tornou-se conhecido por assumir a defesa dos interesses da Federação Internacional das Associações de Futebol (FIFA), depois da entidade que tutela o futebol a nível mundial ter sido abalada pela detenção, em Maio de 2015, de vários dirigentes de topo. O causídico defende a FIFA no âmbito das investigações criminais que decorrem tanto na Suíça, como nos Estados Unidos da América.

“A determinada altura as coisas ficaram mesmo sombrias”, explicou Beyer, a propósito do diferendo com a FIBA. “Não se tratava sequer da qualidade dos advogados. A questão é que chegamos a um ponto em que o que precisávamos mesmo era de compreensão mútua”, adianta.

“Necessitávamos de alguém que tivesse experiência no trato com estas entidades responsáveis pela tutela de modalidades. Ele é um especialista em casos de litigação, já trabalhou em toneladas de disputas de natureza comercial ao longo da vida. É um especialista”, elogia Beyer.

As formações que vai disputar a edição inaugural do “The Super 8: Macau Basketball Invitational” são o Zhejiang Guangsha Lions e o Shenzhen Leopard, da República Popular da China e o Ryukyu Golden Kings e o Chiba Jets, do Japão. Da Coreia do Sul chegam o Samsung Thunders e o Goyang Orion Orions, ao passo que as formações que representam Taiwan na competição são o Fubon Braves e o Pauian Archiland.