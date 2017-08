Visita de Theresa May ao Japão marcada pelo Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, iniciou esta terça-feira uma visita de três dias ao Japão, durante a qual os dois países devem abordar as relações económicas entre Tóquio e Londres depois do “Brexit”.

A viagem oficial de May, a primeira ao país asiático desde que a política ‘tory’ assumiu o cargo em Julho de 2016, arrancou ontem, com a chegada ao aeroporto de Osaka (oeste) pelas 14:00 e vai ter como ‘ponto alto’ uma cimeira com o homólogo nipónico, Shinzo Abe, prevista para hoje em Tóquio.

No encontro, em que se espera que May ofereça a Abe garantias de que o “Brexit” não vai ter um impacto negativo nas várias empresas nipónicas que operam em território britânico, depois de o processo de saída de Londres do bloco comunitário ter suscitado inquietude e mesmo críticas do lado japonês.

Os dois líderes devem firmar um documento em que se comprometem a estreitar a cooperação no domínio económico, e poderão colocar em cima da mesa a possibilidade de um futuro acordo comercial bilateral que começaria a ser negociado depois de Londres formalizar a retirada da UE, noticiaram os meios de comunicação japoneses.

Cerca de mil empresas japoneses estão a operar no Reino Unido e empregam 160 mil pessoas. A maior associação empresarial do Japão (Keidanren) tinha manifestado anteriormente receios de que o “Brexit” tenha um “enorme impacto negativo”.