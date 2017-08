Tufão Hato: Serviços de Saúde adiam iniciativa sobre Doença de Alzheimer

A Direcção dos Serviços de Saúde, o Instituto de Acção Social e a Associação de Doença de Alzheimer de Macau anunciaram ontem, em comunicado, o adiamento “para data oportuna” de uma iniciativa sobre a demência no território. O “Fórum de Macau – um lar feliz e sadio: construção de uma comunidade amiga das pessoas com demência de Macau” estava inicialmente previsto para 3 de Setembro. O adiamento é justificado pelas três entidades com a necessidade de concentrar “recursos e esforços na acção de reparação após os incidentes causados pela passagem dos tufões” Hato e Pakhar por Macau.

