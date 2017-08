Três centenas de trabalhadores da Galaxy acusam concessionária de infracções à Lei Laboral

Prolongou-se durante cinco horas e terminou de maneira “inconclusiva” a reunião que ontem decorreu entre três centenas de trabalhadores do Grupo Galaxy Entertainment e representantes da entidade patronal. Entre as duas dezenas de questões no centro do diferendo contam-se o impedimento de apresentação de queixas perante “agressões por parte dos jogadores” e o não pagamento de horas extraordinárias e feriados obrigatórios.

Três centenas de trabalhadores do Group Galaxy Entertainment (GEG) deram ontem a conhecer um conjunto de queixas e o que dizem ser infracções à Lei Laboral, durante uma reunião com elementos da entidade patronal. O encontro foi moderado por José Pereira Coutinho e Song Pek Kei, deputados na última legislatura, e ainda por representantes da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL). Em declarações ao PONTO FINAL, Pereira Coutinho revelou que “uma das questões mais gritantes” diz respeito à “desumanidade com que a empresa trata os trabalhadores, nomeadamente quando [eles] sofrem agressões por parte dos jogadores”.

Perante o conjunto de vinte problemas e propostas apresentados pelos trabalhadores, os quadros superiores do departamento de recursos humanos da operadora de jogo presentes na reunião responderam com cinco contra-propostas relacionadas com o funcionamento interno da empresa. As sugestões não foram, no entanto, aceites pelos funcionários. Contactado pelo PONTO FINAL, Buddy Lam, vice-presidente do departamento de relações públicas do Grupo Galaxy Entertainment, apenas confirmou que a companhia “está a analisar os pedidos”.

Pereira Coutinho revelou ainda que nos casos de “agressões por parte dos jogadores”, os funcionários não contam com a compreensão e o apoio da empresa: “Em vez de os quadros superiores defenderem os seus trabalhadores, ainda se colocam do lado dos clientes, reprimindo e chamando a atenção, dizendo que a culpa era deles e não permitem a apresentação de queixas”.

O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau adiantou também que não existe qualquer departamento para apresentação de denúncias e que “quem tem coragem” de o fazer fica remetido a uma “lista negra” e sujeito a “retaliações”.

Entre as restantes queixas apresentadas pelos trabalhadores da concessionária de jogo contam-se ainda o não pagamento do trabalho feito em feriados obrigatórios, dos subsídios de turnos nocturnos, bem como das horas extraordinárias prestadas durante a passagem dos tufões: “Em resumo, é a exploração dos trabalhadores e o não pagamento de bónus”, sumariou Pereira Coutinho.

As contra-propostas apresentadas pelo Grupo Galaxy Entertainment diziam respeito ao pagamento de 80 por cento dos bónus anuais e a questões relacionadas com a apresentação dos atestados médicos, coincidência dos feriados obrigatórios com o dia de descanso e remuneração das horas extraordinárias. Nenhuma foi aceite e, segundo Pereira Coutinho, a empresa disse “que ia estudar os assuntos para depois dizer qual vai ser o prazo para resolver estes problemas”.

Sobre as “centenas de queixas” de “violações à lei laboral”, o Coutinho disse ao PONTO FINAL que a DSAL “poderá instaurar processos” mas não sabe “até que ponto isto vai acontecer”. Em comunicado, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais garantiu “dar seguimento à questão e manter o contacto com ambos os lados para resolver o problema de forma racional e garantir os direitos legais dos trabalhadores”.

“A reunião foi inconclusiva e espera-se uma nova data para que a empresa possa voltar a reunir com os trabalhadores”, resumiu José Pereira Coutinho.