Qualidade do ar mantém-se insalubre até amanhã

Fotografia: Eduardo Martins;

A qualidade do ar de Macau regista, desde ontem, níveis de insalubridade, situação que se deve manter inalterada pelo menos até sexta-feira. A previsão é que a qualidade do ar se mantenha insalubre até amanhã, já que não se esperam “grandes alterações no estado do tempo, indicam os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG). Nas partículas nocivas que as estações detectaram está, essencialmente, ozono, explicou Vera Varela, num comunicado enviado às redacções: “Esta situação ocorre, na maioria das vezes, sempre que as condições atmosféricas são estáveis, isto é, quando o céu se apresenta geralmente pouco nublado e os ventos sopram fracos de Norte, o que leva a que as partículas poluentes não se dissipem e se acumulem no nosso território, formando a chamada bruma seca, que é um efeito fotoquímico relacionado com a abundância de sol”, avançou a porta-voz dos SMG.

O organismo alerta que “pessoas com problemas respiratórios ou cardiovasculares podem conhecer um ligeiro agravamento das suas condições de saúde e devem reduzir o esforço físico e evitar actividades ao ar livre”.

Hoje espera-se céu muito nublado intervalado de períodos de pouco nublado, bruma seca durante o dia e aguaceiros ocasionais. Já o índice de UV máximo previsto é de 10, classificado como muito alto.

Ontem, a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos divulgaram ainda informações sobre a evolução da área de baixa pressão, localizada adjacente à Ilha de Luzon, nas Filipinas. Na página online do organismo, lê-se que o fenómeno “tem a possibilidade de se desenvolver para uma tempestade tropical nos próximos dois dias e entrar no Mar do Sul da China. Todavia, a sua trajectória ainda apresenta grandes variáveis. Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos estão a observar a sua movimentação”, garante o organismo.