Pyongyang confirmou lançamento de míssil sobre território japonês

A Coreia do Norte confirmou esta quarta-feira que disparou na véspera um míssil de médio alcance que sobrevoou o Japão.

O míssil Hwasong-12, cujo lançamento foi supervisionado pelo líder norte-coreano, Kim Jong-Un, sobrevoou a península de Oshima, na ilha de Hokkaido, “seguindo uma trajectória definida previamente e atingiu com precisão o seu alvo em águas do Pacífico norte”, anunciou a agência noticiosa oficial norte-coreana KCNA.

É a primeira vez que Pyongyang declara ter lançado um míssil que passa por cima do território japonês. Por duas vezes, em 1998 e em 2009, a Coreia do Norte lançou projécteis que sobrevoaram o Japão, mas na altura declarou que eram dispositivos destinados ao lançamento de satélites, quando Washington, Seul e Tóquio diziam que se tratava de testes de mísseis com fins militares.

O exército sul-coreano declarou na terça-feira que o engenho percorreu 2.700 quilómetros e atingiu uma altitude máxima de 550 quilómetros: “O teste não teve impacto na segurança dos países vizinhos”, assegurou a agência KCNA, precisando que o líder norte-coreano manifestou “grande satisfação” depois do lançamento.

O dirigente norte-coreano, citado pela KCNA, advertiu que haverá “outros testes de mísseis balísticos no futuro tendo o Pacífico como alvo”.

O lançamento foi fixado para 29 de Aosto para marcar o 107.º aniversário do tratado de 1910 entre o Japão e a Coreia, nos termos do qual Tóquio colonizou a península coreana, indicou a KCNA.

Ao tomar a decisão, Kim “exprimiu o ressentimento de longa data do povo coreano” contra os “cruéis habitantes do arquipélago japonês insensíveis ao sangrento 29 de Agosto”, acrescentou a agência norte-coreana. A 29 de Agosto de 1910 o tratado entrou em vigor.

O teste norte-coreano provocou protestos internacionais e levou a uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para discutir a questão.