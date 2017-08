Preços são para manter, garantem oficinas mecânicas e empresas de reparação

As empresas de reparação predial e as oficinas de reparação automóvel não têm tido mãos a medir no encalço da devastação gerada pelo tufão Hato. O aumento da procura gerou o receio de que os preços de materiais e mão-de-obra pudesse disparar, mas as empresas contactadas pelo PONTO FINAL garantem que não têm a intenção de cair na ratoeira do lucro fácil.

Fotografia: Eduardo Martins;

Elisa Gao

Uma semana depois do tufão Hato ter açoitado Macau, a cidade dá mostras de um regresso paulatino à normalidade, mas para as empresas de reparações e para as oficinas de reparação mecânica, os dias mantêm-se mais atarefados do que nunca. O PONTO FINAL falou com os proprietários de duas oficinas de reparação de motociclos e com os responsáveis por duas empresas de reparações para tomar o pulso à azáfama pós-Hato e obteve de todas uma garantia: ninguém tem a intenção de cair na ratoeira do lucro fácil e de aumentar os preços cobrados pelos serviços prestados.

De apelido Lei, o dono da Mei Kei Decoration Limited, uma empresa de decoração de interiores localizada no coração da Areia Preta, explicou porque razão nunca lhe passou pela cabeça tirar partido da devastação causada pela chuva e pelos ventos fortes associados ao Hato. Lei explica que grande parte dos seus clientes mora na zona onde está instalada a empresa e considera que o sucesso das operações da Mei Kei Decoration Limited se fica a dever ao “passa-palavra” e à satisfação dos clientes: “Somos uma pequena empresa. Se cobrarmos mais aos nossos clientes, da próxima vez eles não nos procuram”, esclarece o empresário.

O principal ramo de negócios da Mei Kei Decoration Limited é a venda de mobiliário, mas ao longo dos últimos dias, a empresa tem ajudado os residentes da Areia Preta a substituir janelas e vidraças que se estilhaçaram e a limpar caves e garagens.

No que toca à reparação das janelas que se partiram durante a passagem da tempestade, o principal problema é mesmo a falta de material suficiente em stock para dar resposta ao aumento exponencial da procura. Os vidros, por exemplo, têm de ser encomendados com antecedência aos fornecedores: “Se as janelas que se partiram estavam apetrechadas com vidro temperado, o que aconteceu foi que as vidraças acabaram por se estilhaçar. Esta opção é muito perigosa se uma janela inteira, por exemplo, cai de um apartamento. E é por isso que as pessoas começam a optar por vidro duplo, com um compartimento vácuo no meio. A qualidade é maior”, explica Lei.

A necessidade de esperar pela reposição progressiva de stocks pode, de resto, atrasar o processo de recuperação das fracções habitacionais afectadas pelo Hato, considera Cheang Io Fung, funcionário de uma outra empresa de reparação, a Io Fat Decoration Limited.

Desde 24 de Agosto, os dez funcionários da companhia conduziram reparações em cerca de meia centena de apartamentos e a lista de espera dos interessados não para de crescer: “Neste momento temos dez famílias à espera dos nossos serviços, mas todos os dias recebemos novas chamadas”, explica Chang.

No interior da Tung Long Motor Limited, no Istmo de Ferreira de Amaral, a azáfama redobrou desde há uma semana a esta parte: “Toda a gente quer ter o trabalho feito o mais depressa possível”, explicou ao PONTO FINAL Ken Chan,

um dos funcionários da oficina de reparação mecânica.

Chan reconhece que no caso dos estragos sofridos pelos motociclos, a possibilidade dos veículos afectados ser recuperada é maior do que os automóveis. O mecânico elenca os problemas mais frequentes com que se depara e a forma de os solucionar: “Normalmente é necessário lavar o depósito de combustível, mudar o óleo do motor e substituir a bateria”.

O processo de reparação, explica o funcionário, custa aos proprietários dos motociclos qualquer coisa como mil patacas, mas pode subir até às cinco mil em situações mais graves, em que os arranjos pressupõem a substituição de componentes danificados.

Os danos provocados pela água aos velocímetros são frequentes e quem tiver de substituir a componente em causa terá necessariamente que aguardar, explicou Chan: “Já fizemos um pedido urgente ao fornecedor. Normalmente, este material, que é fabricado em Taiwan, é enviado por via marítima, mas desta vez pedimos ao fabricante que enviasse por via aérea. Esta opção terá repercussões no preço, que poderá subir cinco por cento. Os restantes componentes não sofrerão qualquer aumento”, garantiu o funcionário da Tung Long Motor Limited.

Apesar da azáfama ter redobrado na oficina mecânica, as horas de trabalho mantém-se intocadas: “Desde 24 de Agosto, e tirando o dia do segundo tufão, temos trabalhado das 9h30 até as 19 horas, como é habitual”, explica.

Na Heng Hong Motor, uma outra oficina mecânica situada na Areia Preta, os dias têm sido também preenchidos, sobretudo com a lavagem e o arranjo de motociclos. O estabelecimento cobra 700 patacas pela tarefa, mas assegura que o veículo sai da oficina a funciona. O preço é o mais baixo praticado na zona, garantiu um cliente ao PONTO FINAL.