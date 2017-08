O futuro do turismo na região , segundo Tony Fernandes

Tony Fernandes, o empresário responsável por tornar a AirAsia na companhia de aviação que mais passageiros transporta no continente asiático, vai estar em Macau a 13 de Setembro para falar sobre a sustentabilidade do turismo na região da Ásia-Pacífico. A sua intervenção insere-se num simpósio que marca o arranque da 40ª edição da PATA Travel Mart, uma feira de turismo organizada pela associação responsável pela promoção turismo na bacia da Ásia Pacífico.

“Enabling Travel and Managing a Complex Future” (Possibilitar Deslocações e Gerir um Futuro Complexo) é o tema do simpósio que vai trazer até Macau, entre muitos outros oradores, o director-executivo da AirAsia, Tony Fernandes. Será a 13 de Setembro, no Instituto de Formação Turística (IFT), que o empresário malaio vai falar sobre o seu plano de expansão sustentável do turismo dentro e fora da região da Ásia-Pacífico. Esta será uma das três intervenções que vão decorrer no âmbito do certame e que vão procurar debater temas como o papel da inteligência artificial e da automação na indústria do turismo, bem como o desígnio da sustentabilidade turística.

“Como podemos assegurar o desenvolvimento sustentável do turismo? Quais são os constrangimentos que vamos enfrentar com o aumento do tráfego? Existem terminais ‘low-cost’ [baixo preço] suficientes para satisfazer o segmento crescente da aviação?”. É a estas perguntas que Tony Fernandes vai procurar dar resposta durante a sua inervenção, que será também focada no desenvolvimento da AirAsia. O empresário adquiriu a companhia aérea juntamente com o seu sócio, Datuk Kamarudin, pelo equivalente a menos de duas patacas, averbando em troca 75,5 milhões de patacas em dívidas. Em dois anos, a empresa passou a ser a maior transportadora do continente asiático, com operações na Ásia, Austrália, Nova Zelândia, Médio Oriente e Estados Unidos da América.

“Vivemos tempos entusiasmantes para as viagens aéreas na Ásia. A revolução ‘low-cost’ fez com que viajar fosse acessível e vemos cada vez mais e mais pessoas a voar pela primeira vez. Isto cria oportunidades, assim como desafios, para as viagens na região e para a indústria do turismo”, disse o empresário, citado em comunicado. Em 2010, Fernandes foi nomeado como Empresário do Ano pela Forbes Asia e em 2015 foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista TIME.

A Tony Fernandes juntam-se Mario Hardy, director-executivo da Pacific Asia Travel Association (PATA), entidade organizadora do simpósio; Chris Bottrill, vice-presidente da PATA; Rika Jean François, comissária da responsabilidade social da empresa ITB e JC Wong, embaixadora jovem do turismo da PATA.

O simpósio decorre no mesmo dia em que tem início a 40ª edição da PATA Travel Mart, um evento direccionado para o sector das viagens que irá decorrer no Venetian entre 13 e 15 de Setembro. Inserido na programação está um fórum que inclui temas como marketing de viagens e modelos de negócios de casinos. A 40ª edição marca um regresso do evento ao território, após este se ter cá realizado em 2010.