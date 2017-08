Kaifong auscultam população sobre antiga sede do GCS

O edifício da antiga sede da União Geral das Associações dos Moradores encontra-se vazio há cerca de uma década e a União Geral das Associações dos Moradores de Macau quer saber que destino tenciona o Governo dar à estrutura.

Nos planos do Executivo esteve já a utilização do edifício como centro de apoio ao empreendedorismo jovem, mas o plano parece ter sido abandonado pela administração.

A representação da União Geral das Associações de Moradores de Macau na zona centro da cidade e a Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores das Ruas de São Domingos, dos Mercadores e Vias Circundantes conduziram a 8 de Agosto uma campanha de recolha de opiniões com o propósito de ouvir a população do território sobre o uso a dar ao espaço.

Cheong Sok Leng, vice-presidente da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores das Ruas de São Domingos, dos Mercadores e Vias Circundantes revelou que 75 por cento dos residentes inquiridos não sabiam que o edifício ainda se encontrava vago. Muitos mostraram-se desiludidos com a falta de capacidade de gestão do Executivo.

Cheang Sok Leng revelou ainda que uma boa parte dos residentes auscultados esperam que o Governo possa criar instalações desportivas ou elementos recreativos no edifício. No entanto, e dados os problemas estruturais com que o prédio se depara, Cheong diz que a Associação de que é dirigente vai propor que “o actual edifício seja demolido e um novo prédio seja construído no seu lugar”.