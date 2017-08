Jorge Barreto Xavier apresenta exposição individual no Albergue SCM

Ao todo são 72, as fotografias captadas pela lente de Jorge Barreto Xavier e vão estar expostas nas paredes do Albergue SCM entre os dias 6 e 28 de Setembro. “A mão, escrevendo sobre o olhar: Exposição de Fotografia de Jorge Barreto Xavier” é a segunda exposição individual do artista português.

O Albergue SCM acolhe, a partir do próximo dia 6 de Setembro, uma exposição de fotografia do artista português Jorge Barreto Xavier. No total, a mostra reúne 72 imagens, separadas em três conjuntos de obras denominadas “O código da fronteira”, “O Código da estrada” e “O Código do sentido”, que, ao mesmo tempo propõem uma leitura individual de cada fotografia ou mostram o poder de cada imagem, ao ser conjugada com as restantes. A mostra prolonga-se até ao dia 28 de Setembro.

“A mão, escrevendo sobre o olhar: Exposição de Fotografia de Jorge Barreto Xavier”, com curadoria do jovem artista e também fotógrafo local Ben Leong, é a segunda mostra individual do fotografo português, seguindo-se a “Campo de Chão Bom”, em Dezembro de 2016, na galeria de arte do Maquinez Palace, em Pangim, Goa, na Índia.

A par da fotografia – presente desde os tempos de criança –, Jorge Barreto Xavier também é professor universitário, gestor cultural, político e escritor. Em Maio deste ano, lançou em Portugal o seu primeiro livro de contos, “Alexandria”, tendo antes disso publicado várias obras sobre política cultural e gestão das artes.

Jorge Barreto Xavier foi Secretário de Estado da Cultura entre 2012 e 2015, Director-Geral das Artes de Portugal entre 2008 e 2010 e também vereador da cultura da Câmara Municipal de Oeiras entre 2003 e 2005. Enquanto consultor, trabalhou com várias organizações culturais, entre as quais a Agência Europeia para a Cultura (EACEA), Copenhaga – Capital Europeia da Cultura, Inteligence on Culture, em Londres, Centro Cultural de Belém e Fundação Calouste Gulbekian, em Lisboa, e Fundação Serralves, no Porto.

Jorge Barreto Xavier também organizou e produziu eventos culturais, como feiras do livro e de arte, e foi membro de diversas redes culturais internacionais em várias partes do mundo, tais como o Brasil, a Colômbia, a Itália, o Japão ou Moçambique.

A exposição do artista em Macau é inaugurada às 18h30 do dia 6 de Setembro, Galeria 2 do Albergue SCM, na Calçada da Igreja de São Lázaro, e conta com o patrocínio da Fundação Macau. Está aberta ao público todos os dias, com entrada livre.