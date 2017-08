Instituto Camões alia-se à celebração de Pessanha com exposição temática

As celebrações dos 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha, dinamizadas pelo jornalista e escritor Carlos Morais José, arrancam esta sexta-feira, às 18h30, no Edifício do Antigo Tribunal. O Instituto Português do Oriente (IPOR) junta-se à iniciativa com a exposição “Camilo Pessanha – Um Poeta ao Longe”, produzida pelo Instituto Camões e a Associação Wenceslau de Moraes. A mostra reúne 19 peças, distribuídas por oito núcleos temáticos, que documentam diferentes vertentes da vida e obra do poeta simbolista.

Coordenada por Ana Paula Laborinho, Pedro Barreiros e Serafina Martins, a exposição integra um núcleo inicial, dedicado à família, juventude e início da vida profissional do poeta. Segundo o comunicado remetido pelo IPOR, a mostra aborda ainda a presença de Camilo Pessanha em Macau, “destacando a sua acção como professor, como jurista e como cidadão. Mas é ao Poeta que cabe a parte central, evidenciando a sua obra e as suas referências literárias e ilustrando as edições (portuguesas e traduções) que a mesma tem merecido”. O percurso expositivo encerra com referências “à ligação de Pessanha à arte e à cultura chinesa e aos amigos do poeta”.

A exposição mantém-se no Antigo Tribunal durante o período em que decorre o programa de celebrações, de 1 a 7 de Setembro. De acordo com a mesma nota, a 14 de Setembro, a mostra será reposta no Café Oriente, no IPOR, “acompanhando a exibição de 5 curtas-metragens, realizadas por formandos dos cursos de Português desta instituição, que assim responderam ao desafio que foi lançado de efectuarem uma leitura de Pessanha na cidade”.

No mesmo dia, “40 postais alusivos a Pessanha, concebidos por formandos de cursos que a instituição ministra, serão enviados para estudantes que estão a aprender Português em instituições de ensino superior em Pequim, destacando citações da obra do poeta e promovendo Macau como cidade de cultura”.