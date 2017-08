Instalações desportivas afectas ao ID reabriram portas

O Hato deixou danos um pouco por todo o território e as instalações desportivas afectas ao Instituto do Desporto não escaparam à fúria da tempestade, mas várias das estruturas e dos equipamentos que integram a Rede das Instalações Desportivas Públicas do Instituto do Desporto já reabriram as portas a 29 de Agosto, depois de terem permanecido encerradas durante vários dias para serem submetidas “a verificações e avaliações”, informa o Instituto do Desporto numa nota enviada às redacções.

O organismo liderado por Pun Weng Kun assegura ainda que “os trabalhos de limpeza e de reparação estão a ser desenvolvidos progressivamente” de forma a que o funcionamento das restantes instalações seja retomado com a maior brevidade possível.

Entre as instalações que reabriram na terça-feira estão o Pavilhão 1 do Fórum Macau, os pavilhões A e B do Complexo Desportivo do Pavilhão do Tap Seac e várias instalações complementares da Piscina Olímpica da Taipa e do Complexo das Piscinas do Carmo, entre várias outros equipamentos.