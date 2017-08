Indústria do jogo conta com jogo VIP para se reerguer

Os efeitos da passagem do tufão Hato pelo território deverão continuar a fazer-se sentir por algum tempo, mas para a indústria do jogo, a chegada do mês de Setembro deve pautar o regresso aos bons resultados, após uma semana de contornos catastróficos. O jogo VIP e os grandes apostadores devem assumir o estatuto de motores da recuperação.

O sector VIP e o regresso dos grandes apostadores às mesas de jogo do território deverão ajudar a impulsionar a recuperação da indústria dos casinos, após uma semana catastrófica para Macau e para a performance das concessionárias de jogo.

No encalço da devastação provocada, a meio da semana passada pelo tufão Hato, foram várias as salas de jogo que se viram forçadas a fechar temporariamente uma situação inédita desde que o Governo avançou para a liberalização do sector em 2002.

O panorama deve, no entanto, começar a alterar-se já a partir do fim-de-semana, estimam analistas do banco de investimento Morgan Stanley Research. Os especialistas do banco de investimento com sede em Nova Iorque acreditam que o regresso em força dos apostadores VIP aos casinos do território deve atapetar caminho para a recuperação das receitas do sector, depois de uma semana para esquecer. O regresso a Macau de visitantes que viajam em excursões organizadas deve reforçar o regresso à normalidade e favorecer as expectativas dos casinos, mas para os analistas Praveen Choudhary e Alex Poon as concessionárias de jogo deverão depender temporariamente do jogo VIP e da agenda dos grandes apostadores para se reerguerem após a passagem do tufão Hato: “Acreditamos que as receitas brutas do sector do jogo vão experimentar uma recuperação significativa esta semana e durante o mês de Setembro, até porque o encerramento temporário de casinos e de salas de jogo não terá um impacto permanente sobre as expectativas do sector”, defendem os especialistas da Morgan Stanley, numa nota divulgada na noite de terça-feira. “As nossas perspectivas são de que o jogo VIP possa recuperar de forma mais rápida que o jogo de massas. Esta possibilidade, bem como a inclusão de despesas adicionais de operações e de manutenção deverão significar que as margens dos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (o EBITDA) deverão ser menores no terceiro trimestre de 2017”.

Dada a passagem do tufão Hato pelo sul da China, Praveen Choudhary e Alex Poon também reviram em baixa – dos 24 para os 18 por cento – as margens de crescimento das receitas de jogo para o presente mês. A Morgan Stanley Research não é, de resto, o único banco de investimento com agências financeiras a prever taxas de crescimento mais baixas para o mês de Agosto.

A Union Gaming acredita que as margens de crescimento excepcionais registadas pelos casinos locais até 23 de Agosto (dia em que o Hato açoitou Macau com uma violência inédita em mais de meio século) sofram um rombo significativo com a calamidade da semana passada.

Daniel Katz, analista do Telsey Advisory Group, coloca em destaque, por outro lado, a resiliência do sector VIP no rescaldo da tempestade: “As nossas fontes estimam que os resultados da última semana sofram um impacto de entre 15 a 20 por cento e que os resultados do mês de Agosto deverão sofrer um impacto de 5 por cento, relativamente às previsões avançadas na semana passada. As receitas brutas do sector do jogo devem, por isso, crescer este mês entre 19 e 24 por cento”, estima Katz, citado pelo portal Calvinayre.com.