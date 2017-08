Hóquei em Patins: Portugal nas meias-finais do Mundial de Sub-20

A selecção portuguesa de sub-20 de hóquei em patins venceu esta terça-feira a França por 7-4 e qualificou-se para as meias-finais do Mundial, nas quais defrontará a Argentina, em Nanjing, no Continente.

Os gauleses marcaram primeiro, por Nathari Geffflot, mas a selecção lusa, bicampeã em título e que conta com um total de três cepçtros, deu a volta antes do intervalo, com golos de Carlos Ramos e Hugo Santos.

Na segunda parte, Portugal embalou para uma confortável vantagem de quatro golos (5-1), mas foi surpreendido por um parcial de três golos seguidos da selecção francesa, que reduziu a diferença para apenas um (5-4).

Nos minutos finais do encontro, a selecção portuguesa marcou mais dois golos, por Hugo Santos, na transformação de uma grande penalidade e através da conversão de um livre directo a três segundos do fim, fixando o resultado final em 7-4.

Hugo Santos, com quatro golos, foi o jogador português mais eficaz na concretização, tendo ainda marcado Carlos Ramos (dois) e Tomás Pereira. Mohad Ajaali, Tom Kalemba, Nathari Gefflot e Titouan Rousseou facturaram para os franceses.

Nas meias-finais, Portugal vai discutir o acesso à final frente à Argentina, que afastou o Chile, por 4-1, enquanto a Espanha, que eliminou a Inglaterra, por 9-0, defrontará a Itália, que bateu a Colômbia por 5-0.