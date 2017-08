Hato: Sector do transporte de mercadorias perdeu um quinto da capacidade

A indústria de abastecimento logístico terá perdido cerca de 20 por cento da sua capacidade de transporte devido à passagem do Tufão Hato por Macau, a meio da semana passada. O número foi ontem avançado ao diário Ou Mun Iat Pou por Lei Kuok Fai, presidente da Associação de Logística e de Transportes Internacionais de Macau. O dirigente diz que o abastecimento de alguns bens de consumo ao território acabou, inevitavelmente, por ser afectado.

Lei garante, no entanto, que a prioridade das empresas do sector passa por abastecer o território de géneros alimentícios e garantir que os supermercados e as lojas não se ressentem. Ainda assim, deverão ser necessários cerca de dois meses para que a normalidade seja reposta, avisa o dirigente.

De acordo com as primeiras estimativas feitas pela Associação de Logística e de Transportes Internacionais, cerca de quatro centenas de veículos de transporte de mercadorias, de grande e médio porte, foram danificados ou destruídos pela fúria do Hato. Cerca de 20 por cento dos camiões que se encontravam estacionados no Parque Transfronteiriço Macau-Zhuhai deverão ser abrangidos pelos apoios concedidos pelo Executivo.