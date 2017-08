Hato deixou estragos graves em quatro bibliotecas

Dez das bibliotecas públicas afectadas pela passagem do tufão Hato pela cidade já reabriram portas, mas várias outras instalações que integram a Rede de Bibliotecas Públicas do território permanecem encerradas, não sendo certa, ainda, a data de reabertura das estruturas em causa.

Os casos mais preocupantes são os das Bibliotecas do Patane, do Mercado Vermelho, de Coloane e da Biblioteca Itinerante, que terão sofrido danos sérios, de acordo com uma nota enviada esta quarta-feira à imprensa.

No comunicado, o organismo liderado por Leung Hio Ming explica que algumas das instalações em causa sofreram danos ao nível dos equipamentos internos e dos sistemas eléctricos: “Além da limpeza das instalações e materiais bibliotecários que sofreram inundações, os equipamentos internos e sistemas eléctricos também foram danificados, pelo que é necessário levar a cabo uma vistoria global e trabalhos de reparação”, explica o Instituto Cultural.

O organismo estima que as Bibliotecas de Patane e de Coloane voltem a funcionar regularmente já no início de Setembro. Já no caso da Biblioteca do Mercado Vermelho e da Biblioteca Itinerante, os prognósticos são mais reservados, dada a gravidade dos danos sofridos por ambas as estruturas.

Para hoje está prevista a reabertura da Biblioteca do Jardim Comendador Ho Yin. O reatar do funcionamento da Biblioteca de Wong Ieng Kuan, no Parque Dr. Sun Yat Sen e da Biblioteca homónima no Jardim Luís de Camões está dependente dos trabalhos de limpeza que ainda decorrem em ambos os jardins, adianta ainda o Instituto Cultural. Os dois espaços deverão reabrir assim que os dois parques estejam limpos, seguros e funcionais.

Uma parte significativa das bibliotecas que integram a Rede Pública do território reabriram apenas dois dias depois de Macau ter sido fustigada pelo Tufão Hato. Entre os equipamentos que voltaram a entrar em funcionamento regular no dia 25 de Agosto estão a Biblioteca Central, a Biblioteca Sir Robert Ho Tung, a Biblioteca do Edifício do IACM, a Biblioteca de Mong Há e a Biblioteca da Ilha Verde, entre várias outras.