Governo ausculta representantes dos moradores

Os secretários para a Economia e Finanças e para os Transportes e Obras Públicas – e ainda o comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Iao Kun – reuniram-se ontem com o presidente da União Geral das Associações dos Moradores de Macau, o presidente do conselho e os representantes dos “kaifong”.

No encontro, os representantes das Associações de Moradores pronunciaram-se sobre aspectos como o plano de reordenamento integrado da zona ribeirinha do Porto Interior, o melhoramento das infra-estruturas de abastecimento de água, electricidade e telecomunicações e a coordenação de medidas de emergência. Abordada foi ainda a criação de mecanismos de evacuação de grupos vulneráveis e a prestação de cuidados centralizados, a optimização das instalações do centro de prevenção de catástrofes das ilhas, a criação de um mecanismo governamental e civil de coordenação de resgate, o melhoramento do sistema de alerta para tufão e inundações ou a simplificação dos procedimentos na atribuição de verbas de apoio e empréstimos às pessoas afectadas.

Lionel Leong, Raimundo do Rosário e Ma Io Kun asseguraram que, após compiladas, as sugestões serão submetidas à Comissão para a Revisão do Mecanismo de Resposta a Grandes Catástrofes e o seu Acompanhamento e Aperfeiçoamento, de modo a “aperfeiçoar as acções preventivas e a resposta a grandes catástrofes por parte do Governo”.