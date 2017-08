Estudo sobre barreira anti-inundações só estará pronto em 2018

Fotografia: Eduardo Martins;

Deverá ser necessário esperar até ao final do próximo ano para que os trabalhos da terceira fase dos estudos sobre a construção de uma barreira anti-inundações no canal que separa Macau do vizinho município continental de Zhuhai estejam concluídos. A data foi ontem avançada à Rádio Macau por Gonçalo Cheong, sub-director das Obras Públicas.

O responsável disse à emissora pública de radiodifusão que o Governo já tem em curso vários estudos, envolvendo domínios como a sondagem do canal ou o impacto ambiental da obra: “Já iniciamos os trabalhos da terceira fase, incluindo a sondagem do canal e os estudos especializados, como por exemplo, o estudo de impacto ambiental”, explicou Cheong, em declarações à Rádio Macau.

Os estudos relativos à construção de uma barreira de protecção ao largo do Porto Interior foram iniciados em 2015, com “a primeira fase do estudo de viabilidade a ser concluída em Julho de 2016”. A segunda fase do processo, explicou ainda o sub-director da Direcção de Solos, Obras Públicas e Transportes, foi terminada em Março deste ano. O estudo abrange uma zona alargada do Delta do Rio das Pérolas que inclui Macau e Zhuhai, mas também a metrópole continental de Zhongshan.

Aos microfones da Rádio Macau, Gonçalo Cheong adiantou ainda que o relatório relativo à segunda fase foi já submetido a Pequim para recolha de opiniões.

O responsável lembra que o Governo de Macau já conduziu uma série de empreitadas no Porto Interior, com o propósito de minimizar o impacto de cheias e inundações. A mais emblemática, concluída no início de 2015, foi o aumento da altura dos muros ao longo do perímetro do Porto Interior.

A medida, reconhece ainda assim Gonçalo Cheong, não foi propriamente eficaz durante a madrugada e manhã de 23 de Agosto, período durante o qual o Hato fustigou a cidade com mais intensidade: “Nesse aumento, a cota dos muros foi elevada para 4,1 metros acima do nível do mar, mas desta vez [com o tufão Hato], o nível da água chegou até 5,5 metros acima do nível médio do mar. Portanto, as medidas adoptadas anteriormente não conseguiram resolver o problema desta vez”, reconheceu o sub-director da DSSOPT.