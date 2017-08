Dois novos casos de divulgação de rumores direccionados para o Ministério Público

As autoridades do território vão processar duas outras pessoas por alegadamente espalharem rumores e informações falsas através das redes sociais, noticiou esta quarta-feira a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

As suspeitas são duas mulheres, com 49 e 63 anos, que terão colocado a correr no We Chat a informação de que cinco corpos teriam sido retirados do interior de um parque de estacionamento do Fai Chi Kei.

As mulheres, que foram ontem interrogadas pela Polícia Judiciária, terão reenviado para alguns dos seus contactos a mensagem divulgada por dois irmãos idosos que já tinham sido interrogados pela polícia de investigação do território. A Polícia Judiciária pede à população que não divulgue informações erradas ou não confirmadas. O caso foi entregue ao Ministério Público e as suspeitas deverão ser acusadas do crime de “ofensa a pessoa colectiva que exerça autoridade pública”.