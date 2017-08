Dois edifícios continuam sem abastecimento de água

Caiu de seis para dois o número de edifícios que ontem ainda continuavam sem abastecimento de água, de acordo com as informações avançadas pela Macau Water ao PONTO FINAL. Contudo, a empresa descarta responsabilidades e diz que a falta de água nos edifícios em questão se deve ao “sistema interno de abastecimento de água que pode ser sido afectado pelas inundações ou pelo corte de electricidade”: “As nossas operações estão concluídas e a situação do abastecimento de água está como estava antes da chegada do tufão”, garantiu a Macau Water.

Nos prédios dotados de um sistema de armazenamento de água independente da rede de abastecimento pública, os Serviços de Saúde recomendam à população que ferva ou filtre a água antes do seu consumo. Exceptuando estes casos, os Serviços de Saúde garantiram na segunda-feira que “a água canalizada é boa”.