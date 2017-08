Deputada pró-democrata de Hong Kong impedida de entrar em Macau

Sucedem-se as proibições de entrada em Macau, que têm visado sobretudo deputados, jornalistas e activistas. Na passada terça-feira foi a deputada pró-democrata Helena Wong Pik-wan quem viu ser-lhe negada a entrada no território, com a justificação – já anteriormente endereçada a outros parlamentares de Hong Kong – de que constitui uma ameaça à segurança interna de Macau.

Mais de um mês depois, repete-se a proibição de entrada em Macau de um parlamentar da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. A pró-democrata Helena Wong Pik-wan viu ser-lhe negada a entrada no território na passada terça-feira por constituir “uma ameça à segurança interna e estabilidade” da RAEM, noticiou o portal informativo Hong Kong Free Press. A 15 de Julho também o deputado pró-democrata Kwok Ka-ki foi impedido de entrar em Macau, com a mesma justificação. O parlamentar alegou na altura que a deslocação tinha como propósito a celebração do seu 30º aniversário de casamento.

Helena Wong Pik-wan disse tratar-se da primeira vez que lhe foi negada a entrada na RAEM e assegurou que irá endereçar uma carta ao Chefe do Executivo, Chui Sai On, com o propósito de apresentar uma queixa. De acordo com o mesmo portal, que cita o jornal Apple Daily, a parlamentar vai ainda falar com a Chefe do Executivo da vizinha Região Administrativa Especial, Carrie Lam, para instar a líder do Governo da antiga colónia britânica a reflectir o descontentamento da população de Hong Kong: “Isto é uma piada, e prejudica gravemente a imagem de Macau”, afirmou a deputada.

De acordo com o portal Hong Kong Free Press, Wong Pik-wan integrava uma viagem de intercâmbio organizada pela Universidade Politécnica de Hong Kong, tendo como destino a Universidade de Macau. No ponto de controlo de imigração, a deputada foi levada para um gabinete por funcionários do Serviço de Migração, onde teve que preencher um formulário com os seus dados pessoais e os dos seus pais. Foi-lhe de seguida emitido um aviso de recusa de entrada, tendo sido forçada a apanhar um ferry de regresso a Hong Kong. No entanto, a todos aqueles que a acompanhavam a entrada foi permitida.

Na semana passada, quatro jornalistas de Hong Kong, do Apple Daily, do HK01 e do South China Morning Post, foram impedidos de entrar em Macau. Os profissionais vinham efectuar a cobertura do impacto da passagem do tufão Hato no território. Há pouco mais de um mês, foi a vez do deputado do Partido Cívico, Kwok Ka-ki ser barrado na chegada ao Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior. A entrada foi-lhe negada com a justificação de que o parlamentar constituía uma ameaça à segurança interna de Macau. Kwok definiu na altura a situação como “ridícula” e disse ter-se deslocado a Macau para celebrar os 30 anos do seu casamento. Kwok Ka-ki havia participado numa marcha em memória do activista Liu Xiaobo aquando da morte do Prémio Nobel da Paz.

Ainda este ano, também os deputados e activistas Kenneth Leung, Andrew Wan e Ray Chan foram proibidos de entrar em Macau, com a mesma justificação, a de que constituíam uma ameaça à segurança interna. Leung conseguiu, contudo, entrar na República Popular da China para uma visita oficial, dias antes de tentar entrar no território.