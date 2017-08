Corte de energia obriga à eliminação de vacinas em unidade clínica

Também a clínica Southside Medical Centre foi afectada na semana passada pelo corte de energia provocado pelo tufão Hato. Por razões de segurança, a unidade de saúde optou por eliminar as vacinas que se encontravam em ‘stock’, uma vez que a sua conservação não estava assegurada, contou ao PONTO FINAL Jorge Humberto. Segundo o pediatra, a medida não teve consequências para as crianças que ali são acompanhadas, e a situação está praticamente normalizada com a reposição dos stocks.

Sílvia Gonçalves

Os cortes de energia verificados na semana passada, aquando da passagem do tufão Hato pelo território, também afectaram a clínica Southside Medical Centre, situada no edifício FIT, na Avenida Comercial de Macau. Por razões de segurança, a unidade de saúde privada optou por eliminar as vacinas conservadas em frigorífico por não poder garantir a sua conservação. A informação foi confirmada pelo pediatra Jorge Humberto, que diz estar agora a situação quase normalizada com a gradual reposição das vacinas em falta.

“Porque as pessoas aqui são mesmo honestas, acontece é que, porque a electricidade faltou durante uns dias, todas as vacinas que nós tínhamos aqui que estavam conservadas no frigorífico foram eliminadas porque não oferecem garantia de estar em boas condições, visto que faltou a conservação, e é só por isso”, explicou ontem Jorge Humberto ao PONTO FINAL. O pediatra assegurou ainda que a normalidade se encontra praticamente reposta. “Entretanto, novas vacinas estão a chegar e dentro de pouco tempo está tudo normalizado”, complementa.

Questionado sobre se a falta de vacinas teve efeitos negativos no funcionamento da unidade de saúde, o médico garante não ter havido consequências: “Não, não. É que uma vacina é para ser dada hoje, mas se a criança está doente, ela só daqui a três, quatro, cinco, seis dias é que poderá tomá-la. Claro que isto é tudo compensado, não há grande problema, não”. E quanto tempo esteve a clínica sem fornecimento de electricidade? “Talvez dois dias. As consultas não funcionaram durante três dias. Fiquei em casa, a pôr a escrita em dia”, contou ainda o pediatra.

A 23 de Agosto, durante a passagem do Hato, também o Centro Hospital Conde de São Januário (CHCSJ) foi afectado por uma falha de energia. De acordo com o comunicado emitido nesse dia pela Direcção dos Serviços de Saúde, o gerador ‘backup’ foi “imediatamente activado para o fornecimento de iluminação de emergência e electricidade, assegurando assim os serviços básicos”. Segundo a mesma nota, durante a interrupção de energia, “os sistemas de gás médico do hospital, de abastecimento de água, de protecção contra incêndios, de segurança, alguns equipamentos de imagiologia e o sistema de ar condicionado foram afectados, os quais voltaram a funcionar normalmente após serem reiniciados