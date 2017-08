Chui Sai On agradeceu espírito de sacrifício do pessoal hospitalar

O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, esteve ao final da tarde de ontem reunido com os funcionários dos hospitais de Macau e de departamentos como o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais e o Instituto de Acção Social. O encontro serviu para que o líder do Governo agradecesse “o espírito de sacrifício do pessoal que se manteve firme e incansável nos trabalhos de socorro e salvamento, aquando da passagem do tufão Hato, no passado dia 23 de Agosto”. Chui Sai On agradeceu ainda o apoio e compreensão dos familiares dos funcionários que estiveram na linha da frente dos esforços de limpeza e recuperação da cidade.

