Casos de gastroenterite tratados nos hospitais diminuem

O pior parece ter já passado, no caso da vaga de gastroenterites que levou mais de uma centena de pessoas aos hospitais do território no início da semana. Num comunicado ontem enviado às redacções pela Direcção dos Serviços de Saúde, o organismo liderado por Lei Chin Ion assegura que o número de casos detectados está a diminuir e que a situação é agora considerada moderada.

O número de pacientes tratados no Centro Hospitalar Conde de São Januário diminui de 42 pessoas a 28 de Agosto para 39 doentes no dia seguinte. Já no Hospital Kiang Wu, o número de incidências passou de 178 pacientes em 28 de Agosto para 39 pessoas no dia 29 de Agosto. De acordo com os resultados dos inquéritos conduzidos nas duas unidades hospitalares, 84,7 por cento dos pacientes apresentavam sintomas de diarreia e 64,9 por cento de dor abdominal. Os Serviços de Saúde adiantam que não foi recebido nenhum caso considerado grave.