Caso Plataforma: CAEAL afirma que entrevista a candidato ao hemiciclo “é propaganda”

A Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) considera que a entrevista feita pelo semanário Plataforma a um candidato às eleições de 17 de Setembro constitui “propaganda”. O caso envolve o macaense José Pedruco Achiam – 12.o posicionado da candidatura liderada por Angela Leong – e já foi encaminhado para as autoridades.

Joana Figueira*

O presidente da Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), Tong Hio Fong, afirmou esta quarta-feira que a entrevista ao candidato às eleições legislativas José Pedruco Achiam, mandada retirar do portal electrónico do semanário Plataforma, “não é notícia, é propaganda”. O juiz revelou que o caso já foi direccionado para as autoridades, considerando que Achiam pode vir a ser penalizado e condenado a “uma pena de multa de duas mil a dez mil patacas”. Ao Plataforma “só foi pedido para apagar o texto”, disse Tong Hio Fong.

O presidente do organismo adiantou aos jornalistas, no final de uma reunião da CAEAL, que, no que diz respeito às acções de José Luis Pedruco Achiam, o caso foi enviado “para a PSP [Polícia de Segurança Pública] para tratamento subsequente”. De acordo com Tong Hio Fong, a entrevista constitui-se como “um acto pessoal e é, como tal, da “responsabilidade da pessoa”, pelo que a lista não sofrerá qualquer penalização. O mesmo sucede com o semanário Plataforma.

“Se todos leram aquele artigo, vão saber distinguir o que é notícia e o que é propaganda. Ou seja, direccionar de forma muito explícita a atenção do público para, por exemplo, o seu programa político ou para tentar ganhar o apoio dos cidadãos. Isto não é notícia, é uma propaganda”, explicou Tong Hio Fong.

O juiz adiantou ainda que “a CAEAL tomou acção logo e, conforme as exigências impostas nas instruções”, solicitou que o artigo fosse retirado. A entrevista a José Luís Pedruco Achiam, 12º posicionado na Nova União para o Desenvolvimento, lista liderada pela empresária Angela Leong, foi publicada no dia 18 de Agosto. O candidato pronunciou-se sobre as possibilidades de ser eleito – que considera“mínimas” –, as preocupações em relação à cidade e os temas fortes da futura campanha, prometendo “centrar-se nos jovens e nos macaenses, para que tenham uma voz mais forte na Assembleia Legislativa e na sociedade”.

O semanário publicou, este mês, pelo menos mais duas entrevistas a candidatos: uma a Ho Ion Sang, da Federação das Associações de Moradores (Kaifong) e a outra ao democrata Ng Kuok Cheong. Na primeira, o candidato da União Geral das Associações dos Moradores de Macau discute, ao longo de várias perguntas, o programa político da sua plataforma, enquanto o segundo aborda os temas da campanha.

Segundo Tong, a decisão de mandar retirar as entrevistas depende do seu conteúdo. Se as publicações intimadas retirarem os conteúdos das edições online não sofrem qualquer penalização, mas se se recusarem incorrem em “desobediência agravada”.

Segundo a lei, a propaganda eleitoral consiste numa actividade que “dirige a atenção do público para um ou mais candidatos” ou “sugere, de forma expressa ou implícita, que os eleitores votem ou deixem de votar nesse candidato ou candidatos”. A Comissão de Assuntos Eleitorais para a Assembleia Legislativa nunca definiu o que é tido como sugestão “implícita”, dizendo apenas que “exige à comunicação social que tome medidas para não chamar a atenção do público (…) e sugerir aos eleitores que votem nalgumas listas”.

O respeito da CAEAL pela liberdade de imprensa voltou a ser defendido por Tong Hio Fong. Porém, o magistrado frisou que se “o candidato, por esses meios, fizer propaganda, isto é um acto que está a violar a lei eleitoral” o organismo que dirige vai ordenar a retirada dos artigos de quaisquer órgãos de comunicação social. Tong indicou que, por enquanto, este é o único caso de pedido de remoção de uma entrevista ou artigo.

Na Segunda-feira, a direcção da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) emitiu um comunicado de imprensa onde “repudia” o ultimato endereçado pela CAEAL ao Plataforma. A AIPIM considera “incompreensível que um conteúdo jornalístico, neste caso uma entrevista, seja equiparado a propaganda”.

*com Lusa