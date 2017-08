Cartões Visa e Mastercard na mira do Governo

O Governo deve alargar, já a partir de Setembro, a tecnologia de reconhecimento facial Know Your Costumer aos cartões das redes Visa e Mastercard emitidos por entidades bancárias do Continente. A informação foi avançada por um jornal da vizinha Região Administrativa de Hong Kong, mas ainda não foi confirmada pela Autoridade Monetária.

Depois da Union Pay, as redes Visa e Mastercard. A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) deverá estender a cartões Visa e Mastercard associados a contas bancárias chinesas a tecnologia de reconhecimento facial que desde o início de Julho equipa os terminais de multibanco do território. A notícia foi ontem avançada pelo jornal Macau Daily Times. A publicação em língua inglesa, que adianta ainda que as novas prerrogativas devem entrar em vigor já em Setembro, cita uma notícia publicada num outro jornal, o Oriental Daily News.

A tecnologia em questão, que permite que os cartões bancários sejam associados ao rosto dos seus proprietários, já integra a maioria dos terminais electrónicos de levantamento bancário de Macau. A adopção da solução tecnológica conhecida em inglês por “Know your Costumer” (KYC) surge no encalço dos esforços de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro desencadeados pelo Governo Central, com o objectivo de refrear a fuga de capitais para fora das fronteiras do Comtinente. Depois da medida ter sido aplicada aos titulares de cartões da Union Pay emitidos por instituições bancárias da República Popular da China, a prerrogativa deve agora abarcar também duas das outras principais redes emissoras de cartões, a Visa e a Mastercard.

O Macau Daily Times adiantava, na sua edição de ontem, que os residentes do território ou os titulares de cartões associados a contas bancárias pertencentes a instituições bancárias de Macau continuam a não ser abarcados pela medida. O jornal tentou confirmar o teor das informações avançadas pelo Oriental Daily News junto da Autoridade Monetária de Macau, ainda que sem sucesso.

De acordo com o teor da informação divulgada pelo Oriental Daily News, a indústria bancária de Hong Kong está convicta que se o Executivo de Macau vier a estender a tecnologia KYC aos cartões Visa e Mastercard, as autoridades vão poder exercer supervisão total sobre os residentes do Continente que levantem dinheiro nos terminais bancários do território.

De um mesmo modo, o jornal sugere que a medida vai permitir que a Autoridade Monetária tenha capacidade para tomar o pulso ao fluxo de capitais que os cidadãos do Continente enviam para fora da República Popular da China.

A 20 de Agosto, eram cerca de mil, as caixas de multibanco de Macau que tinham o sistema KYC instalado, tendo em vista os titulares de cartões UnionPay emitidos por bancos da China. O número corresponde a mais de 80 por cento dos terminais de levantamento de dinheiro do território.

Fonte da Autoridade Monetária de Macau (AMCM) disse na altura à agência Lusa que, até ao momento, cerca de mil caixas multibanco de um universo de aproximadamente 1.200 tinham instalado o novo sistema que permite reforçar a confirmação da identidade do utilizador.