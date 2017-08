CAEAL mantém eleições para o hemiciclo no dia 17 de Setembro

Tong Hio Fong, presidente da Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) deu ontem garantias de que há condições para que as eleições para a Assembleia Legislativa (AL) se realizem no dia 17 do próximo mês. Depois de sugerido um adiamento de duas semanas, o juiz explicou que o acto eleitoral envolve vários factores e explicou porque razão o adiamento das eleições é impraticável: “É uma cadeia e vai ser tudo atrasado”.

Joana Figueira

“Nos últimos dias, houve opiniões a dizer que se espera que a CAEAL prorrogue a data das eleições. A CAEAL, relativamente a essa proposta, a essa opinião, compreende a preocupação por parte dos cidadãos”, começou por dizer Tong Hio Fong. O magistrado explica, ainda assim, porque razão o organismo decidiu manter inalterada a data do escrutínio: “A nossa ponderação é que, actualmente, a situação nas ruas e nas diversas instalações já estão mais ou menos, recuperadas, restauradas, e o andamento do nosso trabalho não foi muito afectado”, afirmou Tong Hio Fong, em conferência de imprensa.

De acordo com o juiz, a CAEAL tem mantido uma comunicação estreita com os responsáveis dos estabelecimentos de ensino que servirão de local de votação e que viram as instalações destruídas com a passagem do tufão Hato pelo território, no passado dia 23: “Perguntámos qual é a situação, quais são os danos e a resposta é que os trabalhos de reparação vão ser concluídos dentro de pouco tempo e, depois, os locais podem continuar a servir como local de votação”, apontou o dirigente.

Tong Hio Fong explicou ainda que “os danos estão principalmente relacionados com os equipamentos, que já estão em [fase de ] reparação”, indicando que a CAEAL está a acompanhar a situação através, também, da comunicação com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Quanto aos motivos que levaram a CAEAL a não considerar necessária a prorrogação da data das eleições, o presidente do organismo indicou o procedimento a seguir às eleições como o principal motivo: “Para além do apuramento geral, poderão haver eventuais recursos contenciosos e também recursos feitos ao TUI [Tribunas de Última Instância], bem como a lista definitiva que precisa de ser publicada em Boletim Oficial. Por isso, há uma série de trabalhos a realizar depois das eleições”, referiu.

O magistrado acrescentou ainda que, conforme as disposições legais por parte do Chefe do Executivo, Chui Sai On “também precisa de tempo para nomear os deputados eleitos, por isso se adiamos a data das eleições é difícil, depois, iniciar a legislatura a tempo. É uma cadeia e vai ser tudo atrasado”, sublinhou.

O juiz frisou, no entanto, que tendo em consideração a segurança dos residentes, caso “na data das eleições acontecer mais alguma catástrofe, o Chefe do Executivo vai tomar a decisão e vai decidir uma outra data para realização das eleições, dentro de 30 dias”.