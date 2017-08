BNU lança programa de empréstimos para empresas e residentes afectados pelo Hato  

Fotografia: Eduardo Martins;

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) lançou esta quarta-feira um programa de empréstimos pós-tufão com o intuito de apoiar financeiramente pequenas e médias empresas (PME’s) e ainda residentes afectados pela tempestade que assolou o território na passada quarta-feira, a mais violenta do último meio século. O programa apresenta uma taxa de juro preferencial e um prazo de carência de pagamento de até 30 meses.

Através de um comunicado endereçado às redacções, a instituição bancária diz prestar apoio às PME’s através de várias modalidades de empréstimo “para diferentes fins, incluindo fluxos de caixa, compra de equipamentos e despesas em decoração, com uma taxa de juro preferencial e um prazo de carência de pagamento de até 30 meses”. Com o programa de empréstimos agora introduzido, o Banco Nacional Ultramarino afirma querer “reduzir a pressão operacional das empresas afectadas e ajudar as mesmas na retoma de uma gestão sustentável”.

A instituição esclarece que o mesmo empréstimo também está disponível para as empresas afectadas que já se tenham candidatado a empréstimos subsidiados pelo Governo, “apresentando procedimentos de solicitação rápidos e fáceis”. O programa do BNU estende-se ainda aos residentes, com dois tipos de empréstimos “com uma taxa preferencial para apoiar todos os indivíduos na reconstrução das suas casas ou substituição dos seus carros danificados, incluindo empréstimo pessoal para decoração da casa e substituição de móveis, bem como empréstimo automóvel para a substituição dos carros afectados”.

O mesmo programa de empréstimos pós-tufão encontra-se disponível em qualquer agência do Banco Nacional Ultramarino, informa ainda a instituição.