  Armazém do Boi cancela iniciativas culturais

Depois de terem sido adiadas devido à passagem do tufão Hato pelo território, algumas iniciativas dinamizadas pela Associação Cultural Armazém do Boi no âmbito do projecto “Smal City Stories: Memories and Anecdotes from the Three Lamps” vão acabar mesmo por ser canceladas, adiantou ontem em comunicado a associação de matriz cultural. A demonstração de cozinha birmanesa prevista para domingo vai ser adiada para 17 de Setembro e o workshop de dança birmanesa que deveria decorrer no fim-de-semana de 9 e 10 do próximo mês foi cancelado, anuncia a organização

