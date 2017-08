Antepassados das baleias tinham dentes afiados para devorar presas

Os antepassados primitivos das baleias tinham dentes “extremamente afiados”, semelhantes aos dos leões e dos lobos, que utilizavam para devorar as suas presas, e não para filtrar os seus alimentos, de acordo com um estudo ontem publicado.

O estudo dos Museus Victoria e da Universidade Monash, ambos com sede na cidade australiana de Melbourne, contradiz a teoria que aponta que estes mamíferos pré-históricos só usavam os seus dentes para filtrar a comida e não para se alimentarem.

A investigação precisa que os antepassados das baleias com barbas, entre as quais se encontram a baleia franca austral e a baleia azul, mordiam e cortavam as suas enormes presas com os seus dentes afiados em vez de os deslizarem através das barbas.

As barbas das baleias, que podem assemelhar-se a um pente, consistem numas lâminas córneas e elásticas que têm nestes mamíferos nos seus maxilares e que utilizam para filtrar o plâncton com que actualmente se alimentam.

Desde a época de Charles Darwin os cientistas têm estado intrigados pela forma de como os misticetos, que são os antepassados das baleias com barbas, fizeram essa evolução, deixando de morder a presa com os dentes para filtrá-la.