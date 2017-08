Vítimas do “Hato” recordadas anteontem, em vigília solitária

As vítimas mortais do tufão “Hato” foram recordadas na segunda-feira, no Largo do Senado. Uma mulher, de 27 anos, com uma lanterna à cintura, sentada junto à Fonte, como forma de homenagem àqueles que perderam a vida a 23 de Agosto.

De acordo com o jornal Apple Daily, de Hong Kong, vários grupos de WeChat começaram a espalhar a informação de que se iriam reunir pessoas com velas junto à fonte do Leal Senado, às 19h de segunda-feira, como sinal de luto pelas vítimas do tufão.

Contudo, quando a dinamizadora da iniciativa contactou a polícia para pedir permissão para realizar a vigília, foi informada de que dadas as operações de limpeza e recuperação em curso, não estavam disponíveis agentes para acompanhar a actividade.

A mulher, no entanto, decidiu conduzir a iniciativa, ainda que sozinha. Sentou-se em silêncio até ao início da manhã de ontem, acompanhada por vários agentes policiais que a supervisionavam.