Victor Chan nega pressões sobre meios de comunicação social

O Porta-Voz do Governo, Victor Chan, garantiu ontem que o Governo não interfere no trabalho dos jornalistas e dos meios de comunicação social. Chan adiantou, citado pela Rádio Macau, que os quatro profissionais da imprensa de Hong Kong impedidos de entrar em Macau não foram barrados apenas por serem jornalistas e esclarece que se os visados “tivessem outra profissão seriam alvo da mesma decisão”.

O Porta-Voz do Executivo diz também que “não existe qualquer interferência” no trabalho dos jornalistas de Macau e negou a informação, ontem avançada pelo Apple Daily, de que jornalistas terão sofrido pressões com o objectivo de assegurar uma cobertura positiva dos esforços de limpeza e recuperação da cidade na sequência da passagem do tufão Hato pelo território.