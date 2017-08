Tufão Hato: Início do ano lectivo adiado em seis estabelecimentos de ensino

Seis escolas do território não vão entrar no novo ano lectivo dentro do calendário previsto, a partir de 1 de Setembro, devido a danos causados pelo tufão Hato, que açoitou a cidade na quarta-feira passada.

“Quase todas as escolas sofreram de um modo ou outro algum dano. Temos 77 escolas, seis necessitam de mudar o dia de início do ano lectivo – cinco são na zona norte, uma em Coloane”, disse esta terça-feira, em conferência de imprensa, a chefe do Departamento de Educação da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Leong Wai Kei.

Às escolas juntam-se 17 instituições de acção social que ficaram “em mau estado” e cinco creches que “têm de suspender o funcionamento”, complementou o vice-presidente do Instituto de Acção Social, Hon Wai.

Apesar de menos escolas começarem a abrir portas na sexta-feira, o Governo está preocupado com o congestionamento de trânsito, habitual todos os anos, mas que se espera ser agravado devido aos condicionamentos à circulação nas estradas, que foram afectadas pela queda de todo o tipo de estruturas, incluindo árvores. Além disso, há sete obras em vias públicas a decorrer, que não foram finalizadas a tempo devido ao tufão.

A este cenário juntam-se os danos causados pela tempestade em cerca de 200 autocarros, de um total de 880: “A situação do trânsito no início do ano lectivo vai ser mais difícil que no ano passado”, alertou o chefe da Divisão da Gestão de Transportes da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Chang Chong Hin.

Para garantir o bem-estar psicológico dos alunos, a DSEJ destacou 200 psicólogos e assistentes sociais, tendo também em conta que há quatro estudantes cujos familiares morreram com a passagem do tufão, que matou dez pessoas e feriu mais de 240.

Representantes de diferentes departamentos do Governo deram conta da existência de cinco edifícios ainda sem água e indicaram que quatro parques de estacionamento ficaram “danificados de forma grave”.

Quanto às árvores, Leong Kim Fong, do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, indicou que mais de 4.000 foram derrubadas em espaços públicos, embora tenham a expectativa de salvar algumas, as que mantêm as raízes intactas. Destas, cerca de 20 são consideradas antigas. No total, disse o responsável, foram reunidas “mais de 15 mil toneladas de árvores destruídas”.

O porta-voz do Governo, Victor Chan, admitiu que “muitas infra-estruturas [públicas] foram afectadas”, mas ainda não há dados “para avaliar a perda económica”. “Posteriormente iremos avaliar”, disse.