Tufão Hato: Igrejas acolheram missas em memória das vítimas

Várias Igrejas e centros de culto do território foram no domingo palco de eucaristias em memória das vítimas do Tufão Hato, tempestade que fustigou Macau de forma inclemente na quarta-feira da semana passada.

Depois de na semana passada ter endereçado votos de pesar às famílias das dez vítimas mortais da passagem do Hato pelo território, no domingo o bispo de Macau, Stephen Lee Bun-sang voltou a lembrar as vítimas do mau tempo e deixou um apelo à comunidade católica do território: “Permitam-me que faça um apelo a todos os cidadãos de Macau, especialmente aqueles que acreditam em Cristo, mas também os residentes de todas as fés que mostrem boa vontade: unam-se em oração. Rezem pelos mortos e pelos feridos, pelas suas famílias e pelos inúmeros bombeiros, agentes da polícia, médicos e trabalhadores do sector da saúde e por todos quantos trabalharam para limpar as ruas e para que a água e a electricidade fossem restabelecidas”, disse Stephen Lee, citado pelo portal ucanews.com.

Vamos colaborar de forma activa e construtiva com os diferentes departamentos do Governo e com as várias associações de voluntários e de solidariedade para que possamos operar o regresso à normalidade o mais brevemente possível”, complementou o epíscopo. “Este é o tempo certo para que mostremos apoio mútuo e para assumir o compromisso de fazer tudo o que está ao nosso alcance para garantir que a cidade recupera de forma bem sucedida”, defendeu ainda o bispo de Macau.

O Hato fez estragos consideráveis um pouco por todo o território e nem o património religioso escapou. Entre os edifícios danificados em Coloane contam-se a Igreja de São Francisco Xavier, que foi invadida pelas águas. Um vitral da Sé Catedral não resistiu à força dos vento, o mesmo sucedendo com uma das janelas do edifício que acolhe a Cúria diocesana.

Mais maltratadas ficaram as instalações da Universidade de São José, na Ilha Verde. O novo ano lectivo vai ter início em modo de recuperação, reconheceu no final da semana passada o reitor da instituição de ensino, o Padre Peter Stilwell: “ Ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, vamos trabalhar em conjunto enquanto comunidade académica, num esforço que inclui funcionários e alunos, com o propósito de resolver os desafios inerentes ao facto de termos de nos mudar para um novo campus académico que foi severamente danificado pela recente passagem de uma tempestade”, revelou Stilwell.