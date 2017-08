Tufão Hato: Extensão dos prejuízos deve ser conhecida ainda esta semana

Fotografia: Eduardo Martins;

As companhias de seguro devem dar a conhecer ainda esta semana dados concretos relativos aos prejuízos causados pela passagem do tufão Hato pelo território, faz hoje uma semana. A garantia foi ontem avançada em comunicado pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), que assegura ter solicitado ao sector segurador que apresente, o mais brevemente possível, “dados sobre os prejuízos e o andamento dos pedidos de indemnização, os quais serão actualizados regularmente”.

Apesar do custo financeiro da devastação causada pelo Hato ainda não ser conhecido, a AMCM está já certa de que as seguradoras que operam em Macau deverão receber um número elevado de pedidos de indemnização formulados por empresas e residentes a título individual munidos de seguro válido. O organismo antecipou-se à enchente de processos e contactou, logo após a passagem do Hato, as seguradoras e associações do sector com o objectivo de estabelecer um mecanismo de ligação de forma a garantir que a informação sobre os prejuízos e os casos de indemnização seja actualizada de forma frequente.

A Autoridade Monetária de Macau comprometeu-se ainda a manter os residentes informados e a envidar esforços “para proteger os direitos do público e interesses do público” e vai, como tal, distribuir pelos residentes e pelas empresas lesadas panfletos informativos onde constam informações relativas aos processos de indemnização.

Apesar dos estragos serem visíveis um pouco por todo o território, a agência de rating A.M Best considera que a passagem do tufão Hato por Macau terá um impacto moderado na actividade e nos lucros do sector da indústria seguradora. Uma das razões que explicam a leitura da empresa prende-se com o facto da cobertura associada a catástrofes naturais ter a si associadas baixas taxas de penetração, opção que não coloca em risco a robusta capitalização associada ao sector.