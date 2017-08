Terminal das Portas do Cerco vai permanecer encerrado por tempo indeterminado

O terminal subterrâneo das Portas do Cerco não deverá voltar a estar operacional tão cedo, noticiou esta terça-feira o jornal Ou Mun Iat Pou. O jornal de maior tiragem do território adiantava, na sua edição de ontem, que as autoridades do território ainda não deram por concluídos os trabalhos de drenagem da estrutura. A passagem do tufão Hato pelo sul da China, a meio da semana passada, deixou o terminal imerso e a água terá danificado vários equipamentos. Os prejuízos, sustente o Ou Mun Iat Pou, inviabilizam a reabertura das instalações a breve prazo.

Entretanto, as três operadoras de autocarros públicos reforçaram o pessoal de serviço nas paragens temporárias criadas pelo Governo nas imediações do Terminal.

O encerramento da estrutura afecta um total de quarenta carreiras de autocarros, com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego a decretar várias soluções provisórias. Assim, as carreiras que tinham como paragem final o Terminal das Portas do Cerco ou a Rua da Tribuna partem agora do Istmo de Ferreira do Amaral. Os passageiros que se desloquem para o Posto Fronteiriço das Portas do Cerco têm agora, e necessariamente, de sair do autocarro na paragem imediatamente anterior à paragem final, situada no subterrâneo das Portas do Cerco.

A estrutura, adiantava ontem o Ou Mun Iat Pou, continuava parcialmente encharcada e o sistema de ventilação também não se encontra nas melhores condições. A empresa responsável pela gestão do Terminal posicionou funcionários nas entradas do subterrâneo para notificar eventuais passageiros das alterações motivadas pela devastação causada pelo Hato.