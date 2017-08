Serviços de Saúde registam mais de 200 casos de gastroenterite num só dia

Um total de 220 casos de gastroenterite foram registados na segunda-feira nos dois maiores hospitais do território, informaram os Serviços de Saúde, indicando um aumento após a passagem dos tufões Hato e Pakhar. O organismo excluiu, ainda assim, a ocorrência de um surto colectivo.

“Antes da chegada dos tufões – período entre 1 e 22 de Agosto – no serviço de urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário (hospital público) eram registados entre cinco e 35 casos relativos à gastroenterite, contudo após o dia 25 de Agosto o número de casos diários aumentou ligeiramente para 42 registados na segunda-feira”, refere o comunicado.

O maior número de casos foi registado no hospital privado Kiang Wu, num total de 178, “todos eles sem relação e considerados esporádicos”: “Todos os pacientes foram considerados casos normais e não houve nenhum caso considerado grave. A análise inicial indicou que os principais motivos de gastroenterite podem estar relacionados com a ingestão de comida estragada, ou exposta a temperaturas anormais, ou ao facto de não haver cuidados higiénicos, por exemplo, lavar as mãos, após o manuseamento de lixo”, referem os Serviços de Saúde em comunicado.

Até segunda-feira, ou seja, já depois da passagem dos dois tufões, foram registados “apenas quatro casos suspeitos de infecção colectiva devido a gastroenterite que envolveram entre duas a cinco pessoas no máximo, um número semelhante a dias anteriores”.

A maior parte dos que foram diagnosticados com gastroenterite eram do sexo feminino, com idades entre 15 e 64 anos.