Selecção portuguesa de Sub-20 goleou congénere inglesa

A selecção portuguesa de hóquei em patins no escalão de Sub-20, campeã do mundo em 2013 e em 2015, garantiu esta terça-feira a vitória no Grupo A do mundial da categoria, ao golear a Inglaterra por 7-2, em Nanjing, na República Popular da China.

Depois dos triunfos sobre a Colômbia (4-1) e o Chile (5-0), a formação das ‘quinas’ também não teve problemas para superar os ingleses, num embate que se resolveu na primeira parte.

A selecção lusa chegou a meio a vencer por 5-1, com tentos de Gonçalo Meira, Carlos Ramos (dois), António Trabulo e Gonçalo Nunes, e, na segunda metade, apontou mais dois tentos, por Gonçalo Nunes, que ‘bisou’, e Tiago Almeida.

Os sub-20 lusos terminaram o agrupamento com o pleno de nove pontos, contra seis da Colômbia, três do Chile e nenhum da Inglaterra.