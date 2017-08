Renault e Nissan juntam-se a empresa chinesa para fabricar carros eléctricos

A aliança dos construtores de automóveis Renault e Nissan anunciou ontem um acordo com o grupo chinês Dongfeng Motor para fabricar e vender uma nova viatura eléctrica na República Popular da China.

A parceria é traduzida na criação da eGT New Energy Automotive, detida em 50 por cento pela Dongfeng, 25 por cento pela Renault e 25 por cento pelos japoneses da Nissan, segundo um comunicado conjunto.

O objectivo é criar um novo automóvel com “interconectividade inteligente e que será desenvolvido com base numa plataforma SUV (ligeiro com características desportivas)”: “A criação desta co-empresa com a Dongfeng concretiza a vontade comum de desenvolver veículos eléctricos competitivos para o mercado chinês”, disse Carlos Ghosn, o brasileiro responsável da aliança franco-nipónica.