Receitas da Shun Tak cresceram 97 por cento

As receitas do grupo Shun Tak, responsável entre outros pelas operações das embarcações da Turbo Jet, subiram 97 por cento no primeiro semestre do corrente ano, noticiou ontem a Rádio Macau, citando um comunicado enviado pela empresa à Bolsa de Valores de Hong Kong.

Entre Janeiro e Junho, a Shun Tak registou receitas na ordem dos 3,678 milhões de dólares de Hong Kong. Liderado por Pansy Ho, o grupo adianta no mesmo comunicado à Bolsa de Valores de Hong Kong que já vendeu 45 por cento das fracções do empreendimento Nova Grand, situado na Taipa. O complexo habitacional deve estar concluído no próximo ano, garante ainda a empresa.

No capítulo dos transportes, a performance da empresa conheceu no primeiro semestre uma melhoria de cinco por cento, com a Turbo Jet a transportar qualquer coisa como 6,7 milhões de passageiros nos seis primeiros meses do corrente ano.