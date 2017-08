PJ nega detenção de idosos acusados de espalharem rumores

A Polícia Judiciária negou esta terça-feira que os dois idosos suspeitos de espalharem rumores através da aplicação We Chat tenham sido detidos, noticiou ontem a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. Numa declaração por escrito à emissora, a polícia de investigação do território esclarece que apenas “contactou” os dois irmãos, de 73 e de 68 anos. Os idosos terão colocado a circular mensagens que davam conta de que cinco cadáveres teriam sido resgatados de um parque de estacionamento do Fai Chi Kei.

